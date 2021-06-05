В Австралии обнаружили новый COVID-штамм Delta

В австралийском штате Виктория выявлен новый тип мутации коронавируса - Delta. Об этом в пятницу, 4 июня, информировало агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как заявили власти региона, новый штамм является более заразным, чем "индийский" вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.

Отмечается, что инфекцию обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад (вероятно, будучи уже зараженными) посетили несколько туристических мест в соседнем штате.

Таким образом, теперь все усилия медиков направлены на установление происхождения нового штамма, а также на тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.