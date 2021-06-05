Турция нашла новое газовое месторождение в Черном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", - сказал глава государства, выступая на открытии порта Филиос на черноморском побережье.

Как указал Эрдоган, общие запасы газа на шельфе составляют около 500 миллиардов кубометров. В прошлом году команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа на месторождении "Сакарья", крупнейшем в истории страны.