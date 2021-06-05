Иранские дроны наносили удары по базам с американскими военными в Ираке

Подконтрольные Ирану силы несколько раз за последние месяцы с помощью боевых дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используются американскими военными, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным издания, обломки наносивших удары дронов удалось частично извлечь. Анализ показал, что они были произведены в Иране или с помощью предоставленных Ираном технологий.

Среди атак, в которых могли быть задействованы иранские дроны, издание называет произошедшее 14 апреля нападение на аэропорт в Эрбиле, где располагается ангар ЦРУ, на авиабазу "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар 8 мая, а также авиабазу на севере Эрбиля, которая используется американским Объединенным командованием специальных операций.

Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Такое решение было принято в ответ на проведенную США операцию, в результате которой в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартира военных советников коалиции.