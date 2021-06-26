Водные потоки на месте улиц: в Геленджике случился потоп

Могущественная стихия разбушевалась еще в одном российском регионе. Мощные ливни идут в Краснодарском крае. Геленджик уже заметно затопило - люди вынуждены ходить по колено в воде.

Водные потоки с небес обрушились на этот популярный курортный городок с самого утра 26 июня. В тех районах города, где ливневки не рассчитаны на такие природные коллапсы, начались серьезные проблемы. Так, некоторые дороги превратились в реки, по которым пытаются перемещаться особо отважные россияне. Автовладельцам также сильно не повезло. Сейчас их машины фактически находятся в водном плену.

Очевидцы буйства стихии засняли происходящее на видео. Так, вступить в борьбу с мощным потоком воды решилась женщина, которой во чтобы то ни стало нужно было перейти улицу Ленина. Россиянка, облаченная в дождевик, уверенно начала движение по дорожной реке. Однако мощное течение чуть не снесло ее с ног. Пока женщина шла, мимо нее стремительно проплыл стул из ближайшего кафе.