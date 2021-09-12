США утратили единство

Занимавший пост президента США во время терактов 11 сентября 2001 года Джордж Буш - младший считает, что Соединенные Штаты давно утратили единство, которым обладали 20 лет назад. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение недель и месяцев после терактов 11 сентября я ощущал гордость от того, что возглавляю удивительный, стойкий и единый народ, - заявил он в субботу во время церемонии памяти жертв, проходящей близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). - Но если говорить о единстве США, то надо признать, что те дни далеки от нас". Церемония транслировалась онлайн властями Шанксвилла, неподалеку от которого упал один из захваченных террористами самолетов.