Трамп не будет встречаться с иностранными лидерами до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до официального вступления в должность не будет встречаться с иностранными лидерами и высокопоставленными представителями зарубежных государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По данным источников агентства в правительстве Японим, команда Трампа сообщила японской стороне, что было принято решение не проводить личных встреч с иностранными высокопоставленными представителями до официальной инаугурации избранного президента США. При этом стоит отметить, что 15 ноября Трамп в рамках Конференции консервативных политических действий в своей резиденции Мар-а-Лаго встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Kyodo также подчеркивает, что в этой связи до конца года встреча нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы и Дональда Трампа не состоится. В 2016 году сразу после победы Трампа на выборах на встречу с ним в США специально прилетел тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ, который стал одним из первых зарубежных лидеров, встретившихся с Трампом.