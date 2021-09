Правды нет и слов бурьян? Это точно Симоньян!

Точно так же, как немцы славятся своей пунктуальностью, армяне давно закрепили за собой статус умелых фальсификаторов. Это один из основных принципов, за счет которых армянство, не имеющее по сути своей собственной истории, пытается самоутвердиться. Причем в своих фальсификациях армяне порой настолько теряют связь с реальностью и логикой, что не замечают, насколько очевиден и смешен обман. И будучи истинной дочерью своего народа, известная провокаторша и пропагандистка фашизма, боброедка, главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян достойно поддерживает сформировавшийся имидж армянства. Как бы не пыталась она представить себя русской, но зов армянской крови сильнее.

Как известно, армянская политическая диаспора осуществляет контроль и управление российским медиапространством. Армянское лобби творит беспредел в российском информационном поле, манипулируя интересами России и смысловыми ориентирами российской аудитории. Эта "пятая колонна" регулярно работает на провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигает межнациональную рознь. И одну из ведущих ролей в данном направлении играет именно печально известная Симоньян, которая умудрилась превратить РИА Новости - российское информационное агентство со славной историей, некогда бывшее флагманом российской журналистики, в сайт, обслуживающий армянские интересы, да еще и за деньги российских налогоплательщиков. Стоит отметить, что на содержание всей армянской медиаимперии Симоньян выделяется более 20 миллиардов из российского бюджета.

Отличающаяся своим быдловатым стилем в публичных выступлениях и постах, Маргарита Симоньян не раз своими крикливыми и безответственными высказываниями, наносила вред интересам России, а также вляпывалась в различные скандалы. А про ее распиливание совместо с мужем бюджетных денег, выделяемых руководимым ею медиа-структурам, даже был снят целый фильм. Множество раз Марго ловили и на фальсификации и подтасовке фактов.

Последней особенности возглавляемых Симоньян медиа-структур, журналист издания "Свободная пресса" Юрий Нерсесов посвятил целую статью, в которой предупреждает, что, цитируя Russia Today, журналисты других изданий рискуют оказаться в неудобном положении. Так, автор статьи сетует, что редактируя статью о визите в Афганистан французского журналиста Бернара-Анри Леви, решил украсить её цитатой неугомонного защитника исламских боевиков и заглянул на сайт пропагандистского канала Russia Today, где обнаружил, казалось бы, подходящую реплику.

"Если верить RT, мсье Леви в журнале La Rеgle du Jeu за 12 марта 2014 года обличил экс-президента Сербии и Югославии Слободана Милошевича "которого Международный уголовный суд в Гааге признал виновным в преступлениях против человечности". Хотя в реальности Милошевич скончался в своей камере 11 марта 2006 года, после чего Гаагский трибунал естественно закрыл его дело.По всем международным законам югославский лидер невиновен, а Леви на него клевещет, но я решил посмотреть не только перевод, но и оригинал. Ссылка на сайт La Rеgle du Jeu вела на совсем другую статью, в которой обличался бывший президент Франции Николя Саркози. А в той, которую перевели на RT сказано, что Милошевич "au moment de sa mort, des peines reservees par le Tribunal penal international de La Haye aux criminels contre l'humanite". То есть "на момент своей смерти должен был быть осуждён за преступления против человечности"".

Автор статьи отмечает, что подобные нестыковки и мелкие подтасовки на канале не редкость, и бывает, журналисты уличают сами себя.

"Жалуется глава ближневосточного бюро Пола Слиер, что в Израиле никто не арестовывает еврейских религиозных фанатиков, нападающих на арабов. И тут же демонстрирует видео (по ссылке, начиная с 47-й секунды), на котором погромщики стоят в наручниках в окружении полицейских. Примеров можно приводить ещё много, и рыба гниёт явно с головы", - пишет Нерсесов. (Однако, подобная предвзятость и клевета на Израиль со стороны симоньяновского издания совсем неудивительна, если вы понимаете, о чем я).

По его словам, главного редактора канала Маргариту Симоньян регулярно уличают во лжи. И порой не зловредные иностранные агенты, а собственные партнёры, вроде американского журналиста Ларри Кинга.

"Едва Симоньян торжественно объявила Кинга сотрудником RT, как тот разъяснил, что речь идёт лишь о трансляции его шоу. А ведущий Первого канала Дмитрий Борисов уточнил: трансляция даже не эксклюзивная. Кроме RT программу покажут компания Ora-TV и диснеевский сервис онлайн-видео Hulu.com. Симоньян пригрозила Борисову судом, но подавать не рискнула. Ларри Кинг скончался в начале нынешнего года, и RT купила право на показ программы канадского актёра Уильяма Шетнера. Бюджет позволял, щедрое государство вливало в канал как минимум 27,3 млрд рублей, но случился конфуз, как и с Кингом. "Легенда американского сериала Star Trek - будет вести у нас новую программу. Капитан Кирк перешёл на сторону добра", - бойко отрапортовала главредакторка и предсказуемо нарвалась на отповедь Шетнера: "Я не знаком с этой женщиной. Я нисколько не одобряю подобного тона. И дело не в политике, я зол, что глава канала позволяет себе говорить такое о шоу, которые они лишь купили для распространения"", - пишет автор статьи.

В заключение Юрий Нерсесов преупреждает: журналистам, желающим воспользоваться материалами канала, стоит соблюдать осторожность. Их читатели и слушатели, обнаружив, что их держат за дураков, могут обидеться.

Подобные обличительные статьи в отношении фальсификаций Симоньян не редкость. провинциальной журналистки Симоньян, которую на пост гендиректора RT привел ныне покойный бывший российский министр и и медиаменеджер, считающийся перебежчиком и американским агентом Михаил Лесин. Так, бывший начальник отдела РИА Новости Алексей Ковалев, который, как и практически всё бывшее руководство, был уволен ( а точнее - ему просто не стали продлевать контракт) после того, как Симоньян в начале 2014 года Симоньян окончательно утвердилась в роли главного редактора, еще давно писал о вранье и подтасовки фактов со стороны Симоньян. При этом, как он сам признавался в своем блоге под, "ни к самой Маргарите Симоньян, ни к её подчинённым у него никаких личных претензий нет, как и историй про личную месть".

"А вот за что я Маргариту Симоньян действительно не люблю и презираю - так это за двуличность, лицемерие и постоянную ложь. Маргарита - человек чрезвычайно умный и с хорошо настроенным моральным компасом. Жаль только, он показывает совсем не в ту сторону. Маргарита в каждом интервью очень любит читать лекции о журналистской этике - и в адрес российских коллег, и западных. Проблема в том, что все её нравоучения относятся в первую очередь к ней самой. А врёт она непрерывно", - сообщает Ковалев.

К примеру, в одном из выпусков программы "Право знать!" на ТВЦ Маргарита сказала следующее: "Мы делаем то, что интересно аудитории. Вот вам пример: когда начались акции Occupy Wall Street, мы были первыми, кто об этом рассказал в Штатах. Об этом две недели молчали даже ключевые агентства".

Бывший глава отдела РИА Новости пишет, что простым поиском по Google News можно выяснить, что в течение двух недель с начала акций Occupy в Нью-Йорке (17 сентября 2011 года) о них выпустили репортажи все главные американские и мировые издания и приводит скрин поискового запроса:

А вот новости самих RT за этот день - ни одного упоминания Occupy:

И таких примеров самого примитивного вранья, которое вскрывается одним поисковым запросом, по его словам, масса. При этом Маргарита обожает лицемерно пенять "мейнстримовским СМИ" на то, что они, дескать, врут.

Неоднократно дело доходило и до таких курьезов:

Твит с этой картинкой и подписью про толпу они потом, одумавшись, стёрли.

Также Ковалев поведал, что рядовые сотрудники RT получают вот такие письма от руководства:

По его словам, сотрудников RT (но не всех - в первую очередь это касается иностранцев из тех стран, где есть офис RT) заставляют подписывать так называемые nondisparaging agreement - то есть они обязуются не только в течение всей работы на канале не критиковать публично действия руководства, но до конца жизни.

В прошлом году также вскрылся скандал с фейковым "немецким изданием", на которое в одно время активно ссылалось RT. Выяснилось, что публикации на сайте "Abendlich Hamburg" являются скопированными материалами от немецкой редакции RT. Совпадало всё: заголовки, картинки и тексты публикаций:

"Abendlich Hamburg" в 2020

RT В 2020

"Abendlich Hamburg" в 2018

RT В 2018

Как сообщает издание ostwest.tv, у сайта http://abend-hamburg.de/ не было обязательного Impressum, свидетельства о регистрации СМИ, было 0 подписчиков в Facebook, а сам сайт появился в марте 2018 года, и с самых первых публикаций копировал статьи RT. В 2019 году сайт http://abend-hamburg.de/ использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ", однако затем стал пользоваться услугами американской компании CloudFlare.

Facebook-группа страницы

Технические данные сайта "Abendlich Hamburg", в разделе Nserver указаны серверы компании "РЕГ.РУ"

Есть несколько знаменитых историй - про Джейсона Блэра, репортёра печально известной NYT (NYT выпустили серию материалов о том, что Саддам якобы обладает большим количеством оружия массового поражения, фактически спровоцировав вторжение в Ирак в 2003 году) или Стивена Гласса из журнала The New Republic, которые начинали с выдумывания мелких деталей в своих статьях и заканчивали сочинением целых историй, с интервью с несуществующими персонажами и так далее. Если вы смотрели сериал "Прослушка" (The Wire), то помните там такого персонажа и сюжетную линию из последнего сезона - это такой собирательный образ репортёра-изворотливого врунишки, который как нельзя кстати характеризует Маргариту Симоньян.

Мораль, конечно, в том, что такие случаи - это патология, их используют как очевидно отрицательный пример того, как не надо быть журналистом. И уж, конечно же, истории журналистики не известны случаи, чтобы патологический лжец был главой крупнейшего информационного агентства страны. В этом и есть главный ужас ситуации.

Талех Агавердиев

Иллюстрация: Наталья Ямщикова