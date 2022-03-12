https://news.day.az/world/1443733.html В США автомобиль въехал в террасу ресторана, есть жертвы
В США автомобиль въехал в террасу ресторана, есть жертвы
В Вашингтоне автомобиль въехал в отрытую террасу ресторана, в результате две женщины погибли, еще шесть человек были госпитализированы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает NBC News.
В полиции уточнили, что все жертвы были клиентами. Инцидент произошел в обеденное время в пятницу.
По предварительным данным, водитель совершил наезд случайно, не справившись с управлением автомобилем.
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