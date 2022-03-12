В Вашингтоне автомобиль въехал в отрытую террасу ресторана, в результате две женщины погибли, еще шесть человек были госпитализированы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает NBC News.

В полиции уточнили, что все жертвы были клиентами. Инцидент произошел в обеденное время в пятницу.

По предварительным данным, водитель совершил наезд случайно, не справившись с управлением автомобилем.