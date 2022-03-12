Более 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В московских аэропортах 11 марта задержали или отменили более сотни рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Расписание, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Больше всего "пострадал" аэропорт Внуково - в нем задержали восемь вылетов, а 42 отменили. В Шереметьево отменили 24 рейса, а задержали четыре. В Домодедово зафиксирована отмена 38 вылетов и задержка одного.

Сведения об отмене или задержках рейсов из Жуковского не поступали. Также не уточняется причина изменения времени вылета десятков рейсов.