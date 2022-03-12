https://news.day.az/world/1443797.html Более 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Более 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В московских аэропортах 11 марта задержали или отменили более сотни рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Расписание, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Больше всего "пострадал" аэропорт Внуково - в нем задержали восемь вылетов, а 42 отменили. В Шереметьево отменили 24 рейса, а задержали четыре. В Домодедово зафиксирована отмена 38 вылетов и задержка одного.
Сведения об отмене или задержках рейсов из Жуковского не поступали. Также не уточняется причина изменения времени вылета десятков рейсов.
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