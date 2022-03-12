Советник Зеленского обратился к гражданам Украины

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу призвал жителей западных и центральных регионов страны выйти на работу, чтобы запустить экономику, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вам не кажется, что на Западной и в Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то в экономике наступит швах", - заявил он в видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook.

Если не наладить нормальную жизнь в тылу, то социальный кризис начнет превращаться в политический, считает Арестович.