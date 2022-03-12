В Южной Корее ослабляют антиковидные ограничения

Власти Республики Корея подобно другим странам мира в условиях распространения нового штамма вынуждены балансировать между противоэпидемическими мерами и интересами бизнеса, а также желанием простых граждан поскорее забыть о пандемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Однако в Южной Корее уровня заболеваемости, подобного настоящему, еще не было - "омикрон" бьет рекорды за рекордами, а правительство лишь последовательно ослабляет меры против распространения коронавируса.

К тому же на нынешнюю волну пришлось главное политическое событие этого года - выборы президента.