https://news.day.az/world/1443908.html В Южной Корее ослабляют антиковидные ограничения
В Южной Корее ослабляют антиковидные ограничения
Власти Республики Корея подобно другим странам мира в условиях распространения нового штамма вынуждены балансировать между противоэпидемическими мерами и интересами бизнеса, а также желанием простых граждан поскорее забыть о пандемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Однако в Южной Корее уровня заболеваемости, подобного настоящему, еще не было - "омикрон" бьет рекорды за рекордами, а правительство лишь последовательно ослабляет меры против распространения коронавируса.
К тому же на нынешнюю волну пришлось главное политическое событие этого года - выборы президента.
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