Мужчина разучился говорить и мог только петь

Житель города Уолласи, графство Чешир, Великобритания, после перенесенной в связи с инсультом операции лишился способности говорить и некоторое время мог только петь. Об этом сообщает Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

25-летний Доминик Николас работал механиком в Jaguar Land Rover и недавно купил дом. Несмотря на успехи, мужчина страдал от частых перепадов настроения. Он чувствовал то злость, то подавленность, то возмущение, но списывал эмоции на стресс из-за проводимого в доме ремонта.

В августе 2021 года Николас проснулся и обнаружил, что правая сторона его тела онемела. Когда мужчина пытался говорить, он осознал, что разучился это делать - постоянно повторялся и путал слова. Его возлюбленная поняла, что у него произошел инсульт, и вызвала скорую помощь.

Врачи установили, что причиной инсульта стала артериовенозная мальформация головного мозга - редчайшая патология, возникающая из-за неправильного развития кровеносных сосудов. Что касается перепадов настроения, предшествовавших инсульту, то они объяснялись разрывами и заживлением сосудов в той части мозга, которая отвечает за эмоции.

Из-за повреждения мозга мужчина не мог использовать правую сторону тела и говорить. У него диагностировали афазию без беглой речи, то есть проблемы с произнесением слов и звуков. Для удаления поврежденных сосудов ему потребовалась сложная хирургическая операция, продолжавшаяся девять часов.

Спустя две недели Николас обнаружил, что может спеть песню Фрэнка Синатры Fly Me to the Moon ("Унеси меня на Луну"), так как за музыку и пение отвечает не та часть мозга, которая была повреждена.

Николас решил, что грустить о произошедшем - пустая трата времени, и начал работать с терапевтом, чтобы заново научиться произносить слова. Это помогло, и со временем ему удалось восстановить даже свое мерсисайдское произношение.