Крупный пожар в Подмосковье

В подмосковном поселке Тучково произошел пожар на металлическом складе. Как сообщили в областном главке МЧС, к месту следуют пожарные по повышенному рангу сложности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В социальных сетях очевидцы делятся первыми кадрами с места пожара.

Площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало. Причины пожара устанавливаются.