https://news.day.az/world/1489815.html Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
В подмосковном поселке Тучково произошел пожар на металлическом складе. Как сообщили в областном главке МЧС, к месту следуют пожарные по повышенному рангу сложности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В социальных сетях очевидцы делятся первыми кадрами с места пожара.
Площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало. Причины пожара устанавливаются.
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