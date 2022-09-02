Мощный взрыв в Афганистане

По меньшей мере 18 человек погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва в мечети афганской провинции Герат.

Как передает Day.Az, об этом агентство Associated Press сообщает со ссылкой на сотрудника медицинской службы.

По его словам, еще 21 человек пострадал.