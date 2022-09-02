https://news.day.az/world/1492237.html Мощный взрыв в Афганистане - много погибших - ВИДЕО
Мощный взрыв в Афганистане - много погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 18 человек погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва в мечети афганской провинции Герат.
Как передает Day.Az, об этом агентство Associated Press сообщает со ссылкой на сотрудника медицинской службы.
По его словам, еще 21 человек пострадал.
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