https://news.day.az/world/1556166.html Перепутавшие адрес американские полицейские застрелили невиновного - ВИДЕО 18+
Перепутавшие адрес американские полицейские застрелили невиновного - ВИДЕО 18+
В Сети появились кадры, как полицейские застрелили невиновного в США. Убийство произошло в штате Нью-Мексико 5 апреля. В участок поступило сообщение о домашнем насилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным агентства Reuters, офицеры приехали не по тому адресу. Владельцев дома просили открыть дверь и поднять руки вверх. После одного предупреждения раздались выстрелы. Полицейские застрелили мужчину, на втором этаже находились дети. По предварительным данным, офицеров отправили в отпуск почти сразу после случившегося.
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