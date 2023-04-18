Перепутавшие адрес американские полицейские застрелили невиновного

В Сети появились кадры, как полицейские застрелили невиновного в США. Убийство произошло в штате Нью-Мексико 5 апреля. В участок поступило сообщение о домашнем насилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным агентства Reuters, офицеры приехали не по тому адресу. Владельцев дома просили открыть дверь и поднять руки вверх. После одного предупреждения раздались выстрелы. Полицейские застрелили мужчину, на втором этаже находились дети. По предварительным данным, офицеров отправили в отпуск почти сразу после случившегося.