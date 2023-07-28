https://news.day.az/world/1584820.html ОИС проведет чрезвычайную сессию
ОИС проведет чрезвычайную сессию
Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 31 июля чрезвычайную сессию Совета министров иностранных дел государств-членов в виртуальном формате.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организации, сессия будет проведена по просьбе Королевства Саудовская Аравия - председателя 14-го Исламского саммита.
На сессии министры исламских стран обсудят неоднократные случаи оскорбления и сожжения экземпляров священного Корана в Швеции и Дании.
Ожидается, что на сессии генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха выступит с обращением к странам мира.
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