В Казахстане планируют внедрить цифровой тенге

Национальный банк Казахстана рассчитывает реализовать проект цифрового тенге до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цифровой тенге будет внедрен в три фазы в срок до конца 2025 года. В соответствии с дорожной картой реализации проекта, в 2023 году будет реализован первый этап. Создано два контура платформы цифрового тенге - опытно-промышленный и исследовательский", - говорится в сообщении.

В рамках опытно-промышленной эксплуатации реализуются базовые сценарии использования цифрового тенге как платежного средства, проводится интеграция с участниками финансового рынка и провайдерами финансовой инфраструктуры. "Также внедряется механизм программируемых платежей с использованием смарт-контрактов. Этот контур предназначен для реализации основного функционала цифрового тенге и его последующей эксплуатации", - пояснили в Нацбанке.

По его данным, в исследовательском контуре осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.

В пресс-службе отметили, что цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. "Внедрение цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах", - указали в Национальном банке Казахстана.

В 2021 году Нацбанк реализовал пилотный проект "Цифровой тенге" для проверки жизнеспособности концепции цифровой валюты. В 2022 году финансовый регулятор продолжил исследование выгод и издержек от возможного внедрения цифрового тенге. Было проведено тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.