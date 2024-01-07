Теракт на КПП около Иерусалима

Ребенок погиб и два человека пострадали при теракте на контрольно-пропускном пункте "Рас-Биду" у палестинского города Бидду около Иерусалима. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel.

По информации издания, преступник на автомобиле пытался протаранить контрольно-пропускной пункт. Врачи оказывают помощь 20-летней девушке, которую преступник сбил на машине. Ее доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей-Цедек". По словам медиков, состояние девушки не вызывает у них опасения.

Кроме того, во время теракта погибла четырехлетняя палестинская девочка. Ребенок в критическом состоянии был доставлен к врачам, но медикам не удалось ее спасти.

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