Правительство Великобритании проводит оценку деятельности корпорации Би-би-си

Британское правительство в рамках регулярной проверки Британской вещательной корпорации (Би-би-си) сделало ряд рекомендаций по реформированию ее деятельности в целях "укрепления доверия аудитории к объективности" вещателя. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что оценка работы вещательной корпорации проводится в середине и в конце срока действия очередной Королевской хартии. Предыдущая была выдана в 2017 году, в текущий момент прошла половина срока действия хартии.

В Би-би-си заявили, что готовы провести реформы, чтобы укрепить уверенность своей аудитории в объективности компании.

Руководитель Министерства культуры Великобритании Люси Фрэзер подчеркнула, что указанные изменения "помогут BBC поставить перед собой сложные вопросы".

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