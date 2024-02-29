Эдмон Марукян подал в отставку

Посол по особым поручениям Эдмон Марукян представил заявление об отставке с занимаемого поста.

Как передает Day.Az об этом Марукян написал в соцсетях.

"В последнее время различия в видении ряда основополагающих политических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие на внешнеполитическом фронте" - говорится в публикации.

Он также написал, что продолжит служить государству и народу.

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