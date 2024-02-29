https://news.day.az/world/1641386.html Эдмон Марукян подал в отставку
Эдмон Марукян подал в отставку
Посол по особым поручениям Эдмон Марукян представил заявление об отставке с занимаемого поста.
Как передает Day.Az об этом Марукян написал в соцсетях.
"В последнее время различия в видении ряда основополагающих политических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие на внешнеполитическом фронте" - говорится в публикации.
Он также написал, что продолжит служить государству и народу.
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