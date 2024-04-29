В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как французский журналист уже неделю продолжает голодовку в ереванском аэропорту. Канал задается вопросом: почему молчит Декотиньи?

Day.Az представляет публикацию:

Власти Армении запретили въезд в страну журналисту армянского происхождения из Франции Лео Николяну. 23 апреля Николян объявил голодовку прямо в ереванском аэропорту "Звартноц".

Николян заявил журналистам, что продолжит голодовку в аэропорту "Звартноц" до тех пор, пока ему в письменной форме не разъяснят причины запрета на въезд в страну.

Интересно, а почему не слышно никаких заявлений посла Франции в Армении Оливье Декотиньи? Этот фрукт находит в себе наглость комментировать почти все, что происходит в Азербайджане, причем очень оперативно. А тут сам Бог велел - целый гражданин Франции голодает неделю в ереванском аэропорту, кто его защитит, если не Франция? Но Оливье не скажет ничего, и знаете почему? Он сильно обижен на Николяна. Журналист то и дело публиковал разоблачающие этого слащавого посла статьи - о скандалах с продажами французских виз для армян за 3500 евро, торговле французскими паспортами, оффшорном счете на несколько миллионов евро, контрабанде наркотиков во Францию из Ирака. Однажды Николян даже попытался поговорить с Декотиньи, но последний просто убежал от неудобных вопросов.

Поэтому гражданин Франции Николян, судя по всему, так и не дождется никакой поддержки от посла своей страны в Армении - личные обиды для команды Макрона превыше национальных интересов.