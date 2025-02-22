https://news.day.az/world/1732194.html Макрон назвал терактом нападение с ножом во Франции Нападение с ножом, которое совершил выходец из Алжира в коммуне Мюлуз на востоке Франции, является террористическим актом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его заявление транслировал телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Макрон назвал терактом нападение с ножом во Франции
Нападение с ножом, которое совершил выходец из Алжира в коммуне Мюлуз на востоке Франции, является террористическим актом.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его заявление транслировал телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала это деяние как террористический акт. Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт", - заявил Макрон.
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