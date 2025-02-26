https://news.day.az/world/1732951.html

Масштабный блэкаут в Чили - вся страна осталась без света

В Чили отключилась подача электроэнергии. По всей территории страны наблюдались перебои со связью, транспортом и платежами. Как передает Day.Az, в МВД республики заявили, что отключение не связано с какой-либо атакой.