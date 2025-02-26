Будьте осторожны: Кибермошенники придумали новый обман

Кибермошенники придумали новый способ обманывать людей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, гражданам стали поступать звонки с номеров, где мошенники просят включить видеосвязь, после чего получают изображение лица человека и используют его в своих целях. Об этом рассказал эксперт в сфере информационных технологий Эльвин Аббасов объясняя, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут создавать видео от лица жертвы.

По словам Аббасова, с помощью таких видеозаписей невозможно оформить кредиты в банках или совершить мошеннические операции с банковскими картами, но специалист призывает быть бдительными.

В пресс-службе Министерства внутренних дел порекомендовали гражданам проявлять осторожность в случае звонков и сообщений с незнакомых номеров, а также воздерживаться от видеосвязи с неизвестными людьми.