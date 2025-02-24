Автор: Зульфугар Ибрагимов

Депутат парламента Швеции Эрик Хельсборн встал на защиту чести и достоинства наблюдательной миссии Евросоюза, действующей в Армении на границе с Азербайджаном.

Шведский депутат считает, что миссия до ужаса необходима, чтобы "помочь предотвратить возможные дальнейшие агрессивные действия Азербайджана против Армении". Швед обвиняет Баку в готовности "начать новую войну", что может, дескать, предотвратить миссия ЕС. Хельсборн также очень обижен на азербайджанскую сторону за обвинения миссии в шпионаже и разведывательной работе. "В данном случае нужно задать вопрос: чего боится Баку, чего он боится, что увидит ЕС?" - картинно восклицает шведский парламентарий.

Что не должна видеть миссия ЕС? Хельсборн настолько ограничен, что не понимает этого? Если он не способен понять, что такое государственная граница, объясним на простом, бытовом, доступном для него примере: пусть возьмет бинокль и в своей собственной стране попробует разглядывать двор соседей. А потом, получив удовольствие от правовых последствий, удивляется, что соседям так не понравилось. Что у них там такого во дворе, на что нельзя смотреть?

Мы тоже не знаем, что хочет увидеть миссия ЕС и почему ее представители так подолгу разглядывают территорию Азербайджана в свои бинокли. Пусть шведский депутат поинтересуется у них, что интересного они тут увидели, почему с таким упорством продолжают свои наблюдения. Думается, что высматривают они позиции Азербайджанской армии, пограничные посты, количество личного состава, вооружений и техники, собирают информацию и передают ее армянской стороне. Нет? Не передают? Серьезно?

Нет никаких сомнений, что никто ни в миссии, ни в Евросоюзе, ни даже в самой Армении не верит всерьез в "азербайджанскую агрессию". Всем прекрасно известно, что никаких планов агрессии в Баку не рассматривают. То, что болтает Хельсборн и ему подобные, - это просто предлог для оправдания своего присутствия и вуалирования разведывательных целей пребывания европейской миссии в регионе.

А самое интересное из сказанного - это откровенная попытка давить на Ереван. Этому депутату из Швеции не нравится готовность Никола Пашиняна в ответ на претензии Баку убрать миссию с делимитированных участков границы. Ни в коем случае нельзя ограничивать мандат миссии, говорил Хельсборн, потому что ее члены "знают что делают, и способны принять обоснованное решение о том, где лучше всего провести патрулирование". Вот так вот.

Напомним, что Никол Пашинян заявил, что Армения готова не размещать гражданскую миссию ЕС на делимитированных участках границы с Азербайджаном.

"Азербайджан говорит, что войска третьих стран не должны дислоцироваться на армяно-азербайджанской границе, открыто намекая на гражданскую миссию ЕС. Мы принимаем это к сведению и предлагаем не размещать их на тех участках границы, которые делимитированы", - сказал он.

Думается, это заявление напугало круги, намеревающиеся плотно закрепиться в регионе. Ереван показал им палец, и теперь они готовы откусить всю руку. Посмотрим, сумеет ли Пашинян справиться с этим давлением и доказать, что в его стране решения принимает он, а не пришельцы. Если он сумеет противостоять тем, кто "лучше знает", это можно будет считать хорошим сигналом о надежности договоренностей с Арменией. Если же она продолжит делать шаги под диктовку, о каком прочном мире можно будет с ней говорить?