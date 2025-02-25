https://news.day.az/society/1732876.html В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих В Азербайджане утвержден Порядок ротации госслужащих. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих
В Азербайджане утвержден Порядок ротации госслужащих.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в целях ротации госслужащих в госучреждениях создается Комиссия по ротации в составе 5 человек - председателя и 4 членов, назначаемых главой госучреждения, она функционирует на общественных началах.
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