В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих

В Азербайджане утвержден Порядок ротации госслужащих.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях ротации госслужащих в госучреждениях создается Комиссия по ротации в составе 5 человек - председателя и 4 членов, назначаемых главой госучреждения, она функционирует на общественных началах.