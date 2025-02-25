В Баку проходит показ турецкой романтической драмы "Aşk Sadece Bir An"

Только в сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard проходит показ турецкой романтической драмы "Aşk Sadece Bir An" (Любовь - это всего лишь мгновенье), которая вызвала бурю эмоций и настоящий ажиотаж, сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.

Режиссер Мустафа Котан и сценарист Аслы Зенгин погружают зрителей в незабываемое путешествие в сложный мир любви и предательства.

Сильный актерский состав фильма повышает реалистичность персонажей. В главных ролях Эмирхан Чакал, Нилсу Берфин Акташ, Гонча Вуслатери, Эмре Кинай и Туба Юнсал.

"Aşk Sadece Bir An" занимает важное место в турецком кинематографе. Этот фильм впечатляет зрителей, как сюжетом, так и глубиной характеров персонажей и предлагает любителям кино впечатления, которые нельзя упустить.

В центре фильма история работника бара по имени Рюзгар. Когда Рюзгар сталкивается с совпадением, которое меняет ход его жизни, он влюбляется в молодую девушку по имени Хаял. Однако на пути этой любви много препятствий. Негативное отношение семьи Хаял к Рюзгару составляет основной конфликт фильма. Хотя Рюзгара называют убийцей, правда гораздо сложнее. В этом контексте убийство, совершенное отцом Рюзгара, переворачивает его жизнь с ног на голову.

Хотим отметить, что возрастное ограничение фильма 18+.