https://news.day.az/society/1732704.html В Азербайджане сохраняется морозная погода Обнародована фактическая погода на 10:00 25 февраля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время на территории страны сохраняется морозная погода, с ночи осадки прекратились. Больше всего снега выпало в Загатале (Алибей), высота снежного покрова 75 см, в Баку и на Абшеронском полуострове - 8 см.
В Азербайджане сохраняется морозная погода
Обнародована фактическая погода на 10:00 25 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время на территории страны сохраняется морозная погода, с ночи осадки прекратились.
Больше всего снега выпало в Загатале (Алибей), высота снежного покрова 75 см, в Баку и на Абшеронском полуострове - 8 см.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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