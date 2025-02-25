В Азербайджане сохраняется морозная погода

Обнародована фактическая погода на 10:00 25 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время на территории страны сохраняется морозная погода, с ночи осадки прекратились.

Больше всего снега выпало в Загатале (Алибей), высота снежного покрова 75 см, в Баку и на Абшеронском полуострове - 8 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az