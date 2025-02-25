Сотрудники АФФА приняли участие в семинаре УЕФА

Состоялся семинар на тему "Лицензирование клубов УЕФА и финансовая устойчивость".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в Тбилиси, столице Грузии.

В семинаре, который проводился при участии представителей ассоциаций-членов УЕФА, приняли участие сотрудники Департамента лицензирования клубов АФФА. На мероприятии обсуждались следующие темы:

- Выплаты солидарности клубам со стороны УЕФА со следующего сезона будут отражены в правилах лицензирования и управляться в соответствии с этими правилами;

- Развитие системы лицензирования и инфраструктурных проектов в Грузии;

- Организация мониторинга и проверок детских академий клубов в рамках процесса лицензирования в различных странах;

- Обновления правил лицензирования и финансовой устойчивости клубов;

- Обсуждение и внедрение новых правовых критериев, применяемых с текущего сезона (товарные знаки клубов, история и спортивные достижения);

- Вопросы, связанные с нахождением нескольких клубов у одного владельца;

- Сертификация национальных ассоциаций, являющихся лицензиарами;

- Ежегодный отчет УЕФА по лицензированию;

- Программа УЕФА по обмену опытом между национальными ассоциациями и т. д.