Сотрудники АФФА приняли участие в семинаре УЕФА
Состоялся семинар на тему "Лицензирование клубов УЕФА и финансовая устойчивость".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в Тбилиси, столице Грузии.
В семинаре, который проводился при участии представителей ассоциаций-членов УЕФА, приняли участие сотрудники Департамента лицензирования клубов АФФА. На мероприятии обсуждались следующие темы:
- Выплаты солидарности клубам со стороны УЕФА со следующего сезона будут отражены в правилах лицензирования и управляться в соответствии с этими правилами;
- Развитие системы лицензирования и инфраструктурных проектов в Грузии;
- Организация мониторинга и проверок детских академий клубов в рамках процесса лицензирования в различных странах;
- Обновления правил лицензирования и финансовой устойчивости клубов;
- Обсуждение и внедрение новых правовых критериев, применяемых с текущего сезона (товарные знаки клубов, история и спортивные достижения);
- Вопросы, связанные с нахождением нескольких клубов у одного владельца;
- Сертификация национальных ассоциаций, являющихся лицензиарами;
- Ежегодный отчет УЕФА по лицензированию;
- Программа УЕФА по обмену опытом между национальными ассоциациями и т. д.
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