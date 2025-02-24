Азербайджан и Оман обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Оман обсудили важные вопросы двусторонней повестки и провели политконсультации в Баку.

Как сообщает Day.Az, обсуждения состоялись в рамках встречи главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с замминистра иностранных дел Омана шейхом Халифой Али Иса Аль Харти.

"Стороны обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в частности сотрудничество в сферах экономики и торговли, энергетической безопасности, туризма, образования, затронули актуальные вопросы региональной и международной безопасности", - сообщили в МИД Азербайджана по итогам переговоров.

Стороны подчеркнули важность двусторонних контактов и политических консультаций для развития отношений между двумя странами. Участники встречи назвали открытие посольства Азербайджана в Омане важным шагом для укрепления связей.

Подробно обсуждались инициативы Азербайджана в сферах "зеленой" энергетики, транспорта и связи, рассматривались возможности совместных проектов в этом направлении.

Собеседники отметили важность продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

В тот же день состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Омана, которые возглавили замминистра Ялчин Рафиев и шейх Халифа Али Иса Аль Харти.