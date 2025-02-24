Плодотворный уик-энд Шахрияра Мамедъярова в Бундеслиге

В минувший уик-энд состоялись календарные матчи немецкой шахматной Бундеслиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в них принял участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, выступающего за "Вернхейм". В девятом туре его команда переиграла "Бад Мергентейм" со счетом 5,5:2,5, Наш гроссмейстер, выступающий на первой доске, сыграл вничью с Валерием Казаковским (Литва).

А в следующем туре "Вернхейм" переиграл "Дрезден" - 6,5:1,5. Мамедъяров добился победы над Матеушем Бартелом (Польша).

Клуб набрал 15 очков и вышел на второе место в Бундеслиге.

Отметим, что в состав "Вернхейма" также входят Хикару Накамура (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и другие известные шахматисты.