Изменение климата требует расширения аграрной страховой системы

Различные аномалии, наблюдаемые в последние годы в контексте изменения климата или условия, связанные с дождями, градом и другими природными явлениями, требуют расширения аграрной страховой системы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня начальник отдела Агентства развития медиа Азербайджана Эльшан Агаев на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

Он отметил, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики в стране с точки зрения продовольственной безопасности, экономического развития, а также занятости населения.

"Сельское хозяйство - это производственная сфера на открытом воздухе, которая неизбежно сталкивается с различными рисками. Разнообразные климатические аномалии, такие как нетипичные дожди, град и другие природные явления, подчеркивают необходимость в расширении и развитии аграрного страхования.

В этом направлении за последние 5 лет была проведена успешная практическая деятельность, а также была сформирована необходимая правовая база.

Расширение этих возможностей создает условия для защиты фермеров и страховки себя от рисков. Это играет ключевую роль в обеспечении их устойчивого дохода. Важным аспектом в этом направлении также является покрытие 50 процентов расходов государством", - добавил Э.Агаев.