https://news.day.az/society/1732469.html В одной из частей района Баку отключат воду В Баку в части Наримановского района возникнет однодневный перерыв в подаче воды. Как передает Day.Az, об этом сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
В одной из частей района Баку отключат воду
В Баку в части Наримановского района возник однодневный перерыв в подаче воды.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
Отмечается, что в связи с работами по ликвидации аварии на магистральной линии, обеспечивающей абонентов питьевой водой, на некоторых участках района возник перерыв в подаче воды.
25 февраля во второй половине дня подача воды возобновится в обычном режиме.
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