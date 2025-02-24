В одной из частей района Баку отключат воду

В Баку в части Наримановского района возник однодневный перерыв в подаче воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов.

Отмечается, что в связи с работами по ликвидации аварии на магистральной линии, обеспечивающей абонентов питьевой водой, на некоторых участках района возник перерыв в подаче воды.

25 февраля во второй половине дня подача воды возобновится в обычном режиме.