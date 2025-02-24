В Тертере изъято оружие

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий на территории села Гасангая были обнаружены и изъяты 2 автомата "Калашников" и 5 винтовок.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.