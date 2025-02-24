https://news.day.az/society/1732502.html В Тертере изъято оружие - ФОТО Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов. Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий на территории села Гасангая были обнаружены и изъяты 2 автомата "Калашников" и 5 винтовок.
В Тертере изъято оружие - ФОТО
Сотрудники Тертерского районного отдела полиции продолжают мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий на территории села Гасангая были обнаружены и изъяты 2 автомата "Калашников" и 5 винтовок.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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