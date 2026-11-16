https://news.day.az/azerinews/1874647.html Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək

Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib

Azərbaycanca, 16 ноября 2026 12:17 (UTC +04:00) 243
Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib

Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində dəyişiklikləri təsdiqləyib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Dəyişikliyə əsasən, işçilər küləkli havada açıq şəraitli iş yerlərində (o cümlədən həmin iş yerləri üzrə qurğularda) işləyərkən onlara müəyyən olunmuş qaydada fasilələr veriləcək və iş dayandırılacaq.

Həmçinin, küləyin gücü 6 baldan 8 baladək olduqda quruda istismar olunan kranlarla işlərin görülməsinə həmin kranların texniki pasportlarında nəzərdə tutulmuş hallarda yol veriləcək. Küləyin gücü 8 baldan artıq olduqda qeyd edilən kranlarla görülən bütün növ işlər hər bir halda dayandırılacaq.

Qeyd edək ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən, işçilər aşağı temperatur və şiddətli külək şəraitində açıq havada, habelə ilin soyuq vaxtlarında qızdırılmayan qapalı binalarda işləyərkən onlara qızınmaq üçün fasilələr verilir və ya iş dayandırılır.

İşçilər havanın temperaturu azı 41 dərəcə Selsidən çox olan isti və açıq şəraitli iş yerlərində və ya ilin soyuq vaxtında, temperaturu müsbət 14 dərəcə Selsidən aşağı olan örtülü, lakin isidilməyən binalarda işləyərkən onlara bu maddə ilə müəyyən olunmuş qaydada fasilələr verilir və iş dayandırılır.

Fasilələr iş vaxtına daxil edilir və bu fasilələr zamanı əmək haqqı işçilərin tarif maaşına görə ödənilir.

İş dayandırıldıqda, boşdayanma vaxtının haqqı işçinin təqsiri üzündən baş verməyən boşdayanma kimi, tarif maaşının üçdə iki hissəsindən az olmayaraq ödənilir.

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