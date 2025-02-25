Трамп вводит жесткие ограничения на поставки чипов в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новые более жесткие варианты ограничения экспорта микросхем в КНР и оказывает давление на ключевых союзников Вашингтона, чтобы они также пошли по пути ужесточения соответствующих мер. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, представители американских властей недавно встречались со своими коллегами из Японии и Нидерландов и провели переговоры по вопросу введения ограничений на обслуживание полупроводникового оборудования в КНР инженерами компаний Tokyo Electron и ASML. Кроме того, сейчас в Вашингтоне обсуждают возможность введении санкций против некоторых китайских компаний.

Источники агентства также отмечают, что власти США намерены ужесточить ограничения в отношении количества, мощности и типов чипов производства корпорации Nvidia, которые могут быть экспортированы в КНР без лицензии. На этом фоне Bloomberg напоминает, что главным мотивом Вашингтона остается стремление ограничить развитие китайской полупроводниковой промышленности и не допустить усиления позиций Пекина в военно-технологической сфере.

При этом, по оценкам агентства, до введения в действие каких-либо новых ограничений "могут пройти месяцы", так как процесс назначения глав ключевых госведомств в США еще не окончен. Кроме того, пока неясно, сможет ли администрация Трампа наладить с союзниками Вашингтона контакт по вопросу рестрикций. Так, по словам собеседников Bloomberg, команде предшественника Трампа - Джо Байдена - удалось достичь договоренности с Нидерландами относительно ограничения на обслуживание полупроводникового оборудования в КНР, однако после победы республиканца на выборах королевство изменило свою позицию.

Как пишет Bloomberg, в данный момент на повестке дня в США стоит вопрос недопущения покупок китайской компанией ChangXin Memory Technologies американских технологий, а также ужесточения ограничений в отношении основного партнера техногиганта Huawei - корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp.