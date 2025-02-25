Устранена авария на водопроводной трубе в центре Баку

Устранена авария на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева, обеспечивающей абонентов питьевой водой.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу. Он сказал, что ремонтные работы были начаты вчера.

"Благодаря профессионализму наших сотрудников проблема была устранена в первой половине дня", - добавил С.Мусаоглу.

Отметим, что вчера в результате аварии на магистральной водопроводной линии на проспекте Гейдара Алиева в некоторых частях Наримановского района Баку произошел сбой в подаче питьевой воды.