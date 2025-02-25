https://news.day.az/society/1732755.html Устранена авария на водопроводной трубе в центре Баку - ФОТО Устранена авария на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева, обеспечивающей абонентов питьевой водой. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу. Он сказал, что ремонтные работы были начаты вчера.
Устранена авария на водопроводной трубе в центре Баку - ФОТО
Устранена авария на магистральной линии на проспекте Гейдара Алиева, обеспечивающей абонентов питьевой водой.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу. Он сказал, что ремонтные работы были начаты вчера.
"Благодаря профессионализму наших сотрудников проблема была устранена в первой половине дня", - добавил С.Мусаоглу.
Отметим, что вчера в результате аварии на магистральной водопроводной линии на проспекте Гейдара Алиева в некоторых частях Наримановского района Баку произошел сбой в подаче питьевой воды.
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