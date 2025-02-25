Движение по главной дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" временно ограничено и перенаправлено на вспомогательную дорогу.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что причиной ограничения движения стала авария на водопроводной трубе, проходящей под проспектом.

"Сразу после аварии на территорию были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и соответствующей структуры. Агентством были приняты дополнительные меры безопасности на территории.

Соответствующим ведомством в ночные часы были начаты раскопочные работы на проспекте для устранения последствий аварии. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

После ликвидации аварии Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведет соответствующие работы по восстановлению раскопанного участка", - говорится в информации Агентства.