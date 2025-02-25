https://news.day.az/politics/1732764.html Премьер-министр Пакистана ознакомился с деятельностью Бакинского центра "ASAN xidmət" №7 - ФОТО 25 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф ознакомился с деятельностью Бакинского центра ASAN xidmət №7, подведомственного Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Премьер-министр Пакистана ознакомился с деятельностью Бакинского центра "ASAN xidmət" №7 - ФОТО
25 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф ознакомился с деятельностью Бакинского центра ASAN xidmət №7, подведомственного Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Госагентства Ульви Мехтиев подробно проинформировал высокого гостя о целях создания центров ASAN xidmət и проводимой деятельности.
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