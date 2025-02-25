Рекордный экспорт нефти и газа: Азербайджан укрепляет энергетическое доминирование
Автор: Акпер Новруз,
Azernews
Экспорт нефти и газа из Азербайджана резко вырос в январе 2025 года, укрепив позицию страны как ключевого мирового поставщика энергии. Общая стоимость экспорта в этом секторе достигла 2,79 млрд долларов США, что на 72,2% больше, чем в январе 2024 года. Этот резкий рост был обусловлен увеличением поставок сырой нефти и природного газа, что отражает растущую роль Азербайджана на международном энергетическом рынке.
Ключевые показатели экспорта с января 2025 года включают:
- Экспорт сырой нефти вырос более чем вдвое, достигнув 1,90 млрд долларов США, что на 1,04 млрд долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Экспорт природного газа вырос на 17,6%, увеличившись на 130,29 млн долларов США до общей суммы 870,08 млн долларов США.
Объем экспорта также существенно вырос:
- Экспорт сырой нефти подскочил с 1,46 млн тонн в январе 2024 года до 3,46 млн тонн в январе 2025 года.
- Экспорт природного газа увеличился с 1,93 млрд кубометров до 2,34 млрд кубометров за тот же период.
Эти цифры подчеркивают способность Азербайджана наращивать производство энергии и удовлетворять растущий мировой спрос, одновременно обеспечивая себе новые рынки.
Новаторские инновации: первая беспилотная платформа Азербайджана
Азербайджан также добивается успехов в технологических достижениях в своем энергетическом секторе. Платформа компримирования Шах-Дениз (SDC), которая должна стать первой в стране беспилотной морской платформой, представит экономически эффективные и экологически чистые технологии.
По словам руководителя проекта Эльшада Магеррамли, платформа SDC потребует минимального вмешательства человека, и рабочие будут приезжать на нее только два раза в год для технического обслуживания. Проект включает в себя 500-метровую зону отчуждения для предотвращения столкновений судов и интегрирует сжатый газ в существующие трубопроводы для транспортировки на Сангачальский терминал.
Тем временем bp Azerbaijan готовится к окончательному инвестиционному решению (FID) по платформе SDC к концу 2025 года. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) для проекта в настоящее время находится на рассмотрении общественности, а одобрение правительства ожидается во второй половине года.
Электрифицированная, беспилотная платформа SDC будет работать с упором на устойчивость:
- Отсутствие сброса санитарных и бытовых отходов.
- Отсутствие сжигания на факеле или буровых работ.
- Интеграция подводных газопроводов, электрических и оптоволоконных кабелей для эффективной передачи энергии.
Строительные работы будут проводиться как на море, в пределах контрактной территории Шах-Дениз, так и на суше на Сангачальском терминале. Ожидается, что проект создаст 2600 рабочих мест к 2027 году, что будет способствовать экономическому и промышленному росту Азербайджана.
Проект по компримированию Шах-Дениз также реализуется для максимального извлечения запасов газа низкого давления, решая проблему естественного снижения пластового давления с течением времени. Компримирование газа является широко используемым методом для повышения производительности, и эта новая платформа будет играть жизненно важную роль в поддержании выработки энергии в Азербайджане.
В отличие от существующих платформ, объект SDC будет работать автономно, используя новейшие технологии для минимизации затрат и воздействия на окружающую среду. Магеррамли отметил, что такие инновации, как закрытая дренажная система, передовое оборудование безопасности и подводный силовой кабель, соединяющий платформу с электросетью Азербайджана, установят новые отраслевые стандарты.
Ожидается, что большая часть строительства будет осуществляться в период с 2026 по 2028 год, при этом на пике активности будет задействовано до 2600 рабочих. Первая добыча газа низкого давления запланирована на середину 2029 года с платформы Шах-Дениз Альфа, за которой последует платформа Шах-Дениз Браво в середине 2030 года.
В то время как Азербайджан является пионером в области беспилотных морских платформ, его платформа Центральный Азери остается самым производительным блоком на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).
С момента запуска в 2005 году Центральный Азери добыл более 152 миллионов тонн (1,1 миллиарда баррелей) нефти, поддерживая средний ежедневный объем добычи в 97 000 баррелей в 2024 году. Платформа играет ключевую роль в морских операциях Азербайджана, размещая 43 скважины, в том числе:
- 28 эксплуатационных скважин
- 9 газонагнетательных скважин
- 5 водонагнетательных скважин
- 1 скважина для закачки шлама
Поскольку 96% рабочей силы платформы являются азербайджанскими специалистами, Центральный Азери продолжает продвигать энергетический сектор страны вперед, обеспечивая устойчивую добычу нефти и технологические достижения в области морского бурения.
От рекордного роста экспорта до пионерских беспилотных платформ Азербайджан усиливает свое влияние на мировом энергетическом рынке. Сочетание технологических инноваций, расширения экспорта и устойчивой добычи нефти укрепляет положение страны как ключевого регионального энергетического центра, способствующего долгосрочному экономическому росту и стабильности.
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