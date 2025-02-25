Автор: Акпер Новруз,

Azernews

Экспорт нефти и газа из Азербайджана резко вырос в январе 2025 года, укрепив позицию страны как ключевого мирового поставщика энергии. Общая стоимость экспорта в этом секторе достигла 2,79 млрд долларов США, что на 72,2% больше, чем в январе 2024 года. Этот резкий рост был обусловлен увеличением поставок сырой нефти и природного газа, что отражает растущую роль Азербайджана на международном энергетическом рынке.

Ключевые показатели экспорта с января 2025 года включают:

Экспорт сырой нефти вырос более чем вдвое, достигнув 1,90 млрд долларов США, что на 1,04 млрд долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт природного газа вырос на 17,6%, увеличившись на 130,29 млн долларов США до общей суммы 870,08 млн долларов США.

Объем экспорта также существенно вырос:

Экспорт сырой нефти подскочил с 1,46 млн тонн в январе 2024 года до 3,46 млн тонн в январе 2025 года.

Экспорт природного газа увеличился с 1,93 млрд кубометров до 2,34 млрд кубометров за тот же период.

Эти цифры подчеркивают способность Азербайджана наращивать производство энергии и удовлетворять растущий мировой спрос, одновременно обеспечивая себе новые рынки.

Новаторские инновации: первая беспилотная платформа Азербайджана

Азербайджан также добивается успехов в технологических достижениях в своем энергетическом секторе. Платформа компримирования Шах-Дениз (SDC), которая должна стать первой в стране беспилотной морской платформой, представит экономически эффективные и экологически чистые технологии.

По словам руководителя проекта Эльшада Магеррамли, платформа SDC потребует минимального вмешательства человека, и рабочие будут приезжать на нее только два раза в год для технического обслуживания. Проект включает в себя 500-метровую зону отчуждения для предотвращения столкновений судов и интегрирует сжатый газ в существующие трубопроводы для транспортировки на Сангачальский терминал.

Тем временем bp Azerbaijan готовится к окончательному инвестиционному решению (FID) по платформе SDC к концу 2025 года. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) для проекта в настоящее время находится на рассмотрении общественности, а одобрение правительства ожидается во второй половине года.

Электрифицированная, беспилотная платформа SDC будет работать с упором на устойчивость:

Отсутствие сброса санитарных и бытовых отходов.

Отсутствие сжигания на факеле или буровых работ.

Интеграция подводных газопроводов, электрических и оптоволоконных кабелей для эффективной передачи энергии.

Строительные работы будут проводиться как на море, в пределах контрактной территории Шах-Дениз, так и на суше на Сангачальском терминале. Ожидается, что проект создаст 2600 рабочих мест к 2027 году, что будет способствовать экономическому и промышленному росту Азербайджана.

Проект по компримированию Шах-Дениз также реализуется для максимального извлечения запасов газа низкого давления, решая проблему естественного снижения пластового давления с течением времени. Компримирование газа является широко используемым методом для повышения производительности, и эта новая платформа будет играть жизненно важную роль в поддержании выработки энергии в Азербайджане.

В отличие от существующих платформ, объект SDC будет работать автономно, используя новейшие технологии для минимизации затрат и воздействия на окружающую среду. Магеррамли отметил, что такие инновации, как закрытая дренажная система, передовое оборудование безопасности и подводный силовой кабель, соединяющий платформу с электросетью Азербайджана, установят новые отраслевые стандарты.

Ожидается, что большая часть строительства будет осуществляться в период с 2026 по 2028 год, при этом на пике активности будет задействовано до 2600 рабочих. Первая добыча газа низкого давления запланирована на середину 2029 года с платформы Шах-Дениз Альфа, за которой последует платформа Шах-Дениз Браво в середине 2030 года.

В то время как Азербайджан является пионером в области беспилотных морских платформ, его платформа Центральный Азери остается самым производительным блоком на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

С момента запуска в 2005 году Центральный Азери добыл более 152 миллионов тонн (1,1 миллиарда баррелей) нефти, поддерживая средний ежедневный объем добычи в 97 000 баррелей в 2024 году. Платформа играет ключевую роль в морских операциях Азербайджана, размещая 43 скважины, в том числе:

28 эксплуатационных скважин

9 газонагнетательных скважин

5 водонагнетательных скважин

1 скважина для закачки шлама

Поскольку 96% рабочей силы платформы являются азербайджанскими специалистами, Центральный Азери продолжает продвигать энергетический сектор страны вперед, обеспечивая устойчивую добычу нефти и технологические достижения в области морского бурения.

От рекордного роста экспорта до пионерских беспилотных платформ Азербайджан усиливает свое влияние на мировом энергетическом рынке. Сочетание технологических инноваций, расширения экспорта и устойчивой добычи нефти укрепляет положение страны как ключевого регионального энергетического центра, способствующего долгосрочному экономическому росту и стабильности.