Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Кувейта

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25 Февраля - национального праздника Государства Кувейт.

Мы придаем особое значение азербайджано-кувейтским межгосударственным отношениям. Нас радует динамика развития наших дружеских отношений и сотрудничества, основанных на добрых традициях. Высокий уровень политических связей играет важную роль в наполнении новым содержанием нашего взаимодействия во всех сферах. Отдельно хотел бы подчеркнуть наше тесное сотрудничество в рамках международных организаций.

Уверен, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь развиваться и крепнуть как в двустороннем, так и в многостороннем порядке в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.