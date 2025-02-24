https://news.day.az/sport/1732571.html Ренат Дадашов перешел в польскую команду Официально оформлен переход футболиста сборной Азербайджана по футболу Рената Дадашова в "Радомяк". Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба польского клуба. Контракт 25-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2025 года. Он стал товарищем по команде другого игрока нашей сборной, Рахиля Мамедова.
Ренат Дадашов перешел в польскую команду
Официально оформлен переход футболиста сборной Азербайджана по футболу Рената Дадашова в "Радомяк".
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба польского клуба.
Контракт 25-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2025 года. Он стал товарищем по команде другого игрока нашей сборной, Рахиля Мамедова.
Отметим, что Ренат некоторое время назад покинул турецкую команду "Анкарагюджю".
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