Ренат Дадашов перешел в польскую команду

Официально оформлен переход футболиста сборной Азербайджана по футболу Рената Дадашова в "Радомяк".

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба польского клуба.

Контракт 25-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2025 года. Он стал товарищем по команде другого игрока нашей сборной, Рахиля Мамедова.

Отметим, что Ренат некоторое время назад покинул турецкую команду "Анкарагюджю".