ЦБА стал наблюдателем в рабочей группе по открытым финансам Берлинской группы

Центральный банк Азербайджана принят в качестве наблюдателя в рабочую группу по открытым финансам Берлинской группы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, это членство внесет важный вклад в продвижение инноваций и приведение нормативных рамок в соответствие с международными стандартами.

Было также отмечено, что Центральный банк в рамках членства будет сотрудничать с ведущими организациями и регуляторами в области открытого банковского дела и открытых финансов, чтобы получить доступ к лучшему международному опыту.

При этом было подчеркнуто, что членство позволит Центральному банку реализовать важные инициативы по формированию в стране инклюзивной финансовой экосистемы и повышению устойчивости финансового сектора.

Отметим, что Берлинская группа является авторитетной международной инициативой, направленной на разработку стандартов и инновационных решений в финансовом секторе. Основанная в 2004 году, она направлена на усиление взаимодействия в межбанковских транзакциях в рамках единой зоны платежей в евро (SEPA) и продвижение эффективного рынка розничных платежей.