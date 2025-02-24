Замглавы МИД Нидерландов прибыл в Баку

Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Марсель Де Винк находится с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Марсель Де Винк прибыл в Азербайджан для проведения политических консультаций между Азербайджаном и Нидерландами", - сообщили в посольстве Нидерландов в Баку.