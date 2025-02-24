https://news.day.az/politics/1732498.html Замглавы МИД Нидерландов прибыл в Баку Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Марсель Де Винк находится с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend. "Марсель Де Винк прибыл в Азербайджан для проведения политических консультаций между Азербайджаном и Нидерландами", - сообщили в посольстве Нидерландов в Баку.
Замглавы МИД Нидерландов прибыл в Баку
Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Марсель Де Винк находится с визитом в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Марсель Де Винк прибыл в Азербайджан для проведения политических консультаций между Азербайджаном и Нидерландами", - сообщили в посольстве Нидерландов в Баку.
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