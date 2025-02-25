Как устроить в азербайджанскую школу ребенка, приехавшего из-за рубежа?

Для перевода детей, прибывших из-за рубежа и не имеющих документа о временном виде на жительство, следует обратиться в ASAN xidmət или в Региональные управления образования.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала старший консультант отдела организации общего образования Агентства дошкольного и общего образования Фарида Билишзаде.

"Необходимо предоставить документы, которые подтверждают пребывание ребенка за границей и его учебу. Если информация будет подтверждена, данные заносятся в портал sy.edu.az. После этого родители могут подать заявление в выбранное учебное заведение", - уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной.