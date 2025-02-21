Посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной

Снежная погода, установившаяся в стране, не повлияла на посещаемость школ - ученики продолжают занятия в обычном режиме.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

В связи с нестабильными погодными условиями образовательные учреждения и родители получили рекомендации соблюдать необходимые меры безопасности.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az