https://news.day.az/society/1731832.html Посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной Снежная погода, установившаяся в стране, не повлияла на посещаемость школ - ученики продолжают занятия в обычном режиме. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.
Посещаемость школ в Азербайджане остается стабильной
Снежная погода, установившаяся в стране, не повлияла на посещаемость школ - ученики продолжают занятия в обычном режиме.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.
В связи с нестабильными погодными условиями образовательные учреждения и родители получили рекомендации соблюдать необходимые меры безопасности.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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