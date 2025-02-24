Как завтра будут проводиться занятия в некоторых вузах Азербайджана?

Завтра в некоторых вузах Азербайджана занятия будут проводиться в традиционной форме, а в некоторых - онлайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с завтрашнего дня в Азербайджанском техническом университете, Бакинском государственном университете, Турецко-Азербайджанском университете, UNEC, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Бакинском Евразийском университете и Азербайджанском архитектурно-строительном университете занятия будут проводиться в традиционном порядке.

В пресс-службах Бакинского университета бизнеса, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского инженерного университета, Университета Хазар и Сумгайытского государственного университета сообщили, что в связи со снежной погодой 25 февраля тоже занятия будут проводиться в гибридном (как традиционном, так и онлайн) формате.