Замглавы МИД Азербайджана ответил Мирзояну в Женеве

Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил с заявлением на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Он ответил на претензии, выдвинутые министром иностранных дел Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"За прошедший год Азербайджан и Армения путем прямых двусторонних переговоров добились значительного прогресса в процессе нормализации, в частности в подготовке двустороннего мирного соглашения, включая направление делимитации и демаркации государственной границы. На данный момент мы ждем, что Армения преодолеет основное препятствие в процессе нормализации, юридически отказавшись посредством поправок в конституцию от территориальных претензий к Азербайджану", - отметил он.

По словам Э.Мамедова, постконфликтная реабилитация требует устранения всех негативных последствий конфликта, что в то же время предполагает привлечение к правосудию лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

"Это не только право Азербайджана, но и обязанность по международному праву привлекать к ответственности подозреваемых в совершении военных преступлений. Мы позаботились о том, чтобы все процессуальные права обвиняемых были обеспечены в соответствии с необходимыми международными стандартами, и будем продолжать в том же духе. Эти усилия будут служить справедливости. Говоря о преступлениях, совершенных во время войны, важно прояснить судьбу около 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате конфликта, и положить конец страданиям их семей. Мы призываем соответствующие органы и механизмы ООН держать этот вопрос в центре внимания на высоком уровне и потребовать от Армении полномасштабного сотрудничества, чтобы прояснить судьбу этих людей и их местонахождение", - сказал он.

По его словам, еще одним важным вопросом является обеспечение безопасного и достойного возвращения более 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в первые годы конфликта. Их изгнание из родных очагов является нарушением международного права в области прав человека.

Он отметил, что призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог по содействию их мирному возвращению по-прежнему игнорируются. "Эти усилия намеренно неверно интерпретируются правительством Армении как "территориальные претензии" со стороны Азербайджана. Это тот вопрос, который нас беспокоит и который должен быть соответствующим образом рассмотрен механизмами ООН", - сказал замминистра.