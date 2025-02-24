https://news.day.az/society/1732650.html На одном из бакинских проспектов обрушился бетонный барьер - ФОТО В Баку на проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, отделяющий основную дорогу от вспомогательной. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за обрушения на проспекте возникли пробки в движении транспорта.
На одном из бакинских проспектов обрушился бетонный барьер - ФОТО
В Баку на проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, отделяющий основную дорогу от вспомогательной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за обрушения на проспекте возникли пробки в движении транспорта.
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