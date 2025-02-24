На одном из бакинских проспектов обрушился бетонный барьер

В Баку на проспекте Гейдара Алиева обрушился бетонный барьер, отделяющий основную дорогу от вспомогательной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за обрушения на проспекте возникли пробки в движении транспорта.