В южном регионе Азербайджана сошла снежная лавина

В Лерике неустойчивые погодные условия спровоцировали сход лавины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сильный снегопад в южном регионе затруднил движение автомобилей по дорогам. Хотя дорога Лянкяран-Лерик открыта, движение в направлении отдаленных горных сел остается затрудненным.

Кроме того, на дороге Лерик-Хамарат-Вижакер сошла снежная лавина, что затруднило подъезд к близлежащим селам. В настоящее время в этом районе принимаются меры безопасности.

По словам председателя лерикской комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиля Меликова, начаты работы по очистке дороги от снега.

В регионе наблюдается солнечная погода.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az